Умерла актриса «Грызни» и «Звездного пути» Патти Ясутакэ

Патти Ясутакэ, известная по ролям в сериалах «Грызня» и «Звездный путь: Следующее поколение», скончалась в 70 лет в окружении друзей и семьи после долгой борьбы с раком, сообщил Deadline ее менеджер и друг Кайл Фриц.

Уроженка Лос-Анджелеса, Ясутакэ родилась и выросла в Гардене и Инглвуде, с отличием окончила Калифорнийский университет по театральному искусству. Она начала свою карьеру в театре East West Players, где в течение шести лет работала с соучредителем компании, иконой японо-американской актерской игры Мако, на сцене, в штате и в совете директоров, участвуя в более чем дюжине спектаклей.

Ясутакэ дебютировала в полнометражном кино в комедии Рона Ховарда «Gung Ho» («Энтузиаст») 1986 года в роли Умэки, японской жены, переехавшей в другую страну и искренне пытающейся американизироваться. Она вернулась к роли в сериале ABC, основанном на картине.

За свою следующую картину — «The Wash» 1988 года — Ясутакэ получила номинацию на премию Independent Spirit Award в категории «Актриса второго плана». В ее послужном списке также фильмы «Убийственные красотки», «Слабое место» и «Дорога на Галвестон» и множество сериалов, среди которых — «Ищейка», «Анатомия страсти» и «Кости».