Кит Харингтон: «Не знаю, смогу ли я когда‑нибудь посмотреть „Дом Дракона“ или „Игру престолов“»

Актер Кит Харингтон признался, что не может смотреть «Дом Дракона» и «Игру престолов». Наслаждаться громкими фэнтези-проектами ему мешает груз воспоминаний со съемок. Об этом он рассказал в комментарии Associated Press.

«Я просто не могу это смотреть. Думаю, я провел в этом мире слишком много времени. Желаю им всего наилучшего, слышал, что все замечательно и все идет как надо. Но вряд ли я когда‑нибудь начну смотреть [„Дом Дракона“] или „Игру престолов“ в ближайшие годы», — поведал британский актер.

Недавно Харингтон принял участие в другом проекте HBO — третьем сезоне сериала «Индустрия», первый эпизод которого выходит 11 августа. По его словам, уход от роли Джона Сноу и кардинально другой образ могут помочь ему как актеру.

«Наверное, мне понадобится несколько лет, чтобы оставить „Игру престолов“ позади. На это правда нужно много времени. Мне кажется, именно сейчас мне необходимо увлечься другим персонажем, а не просто появляться в каких‑то эпизодах или фильмах. Я хотел вернуться на телевидение с новым героем. Увидел первый сезон „Индустрии“, он вышел просто замечательным, ни на что не похожим. Именно такой проект я и искал», — добавил британец.

Харингтон не одинок в этом отношении. Эмилия Кларк также делилась, что не смотрит «Дом Дракона». Исполнительница роли Дейенерис призналась, что увлечься приквелом «Игры престолов» ей мешает опыт работы над сериалом.

«Я настолько удовлетворена и счастлива тем, что уже получила [от съемок в „Игре престолов“], и видеть новый проект кажется так странно», — говорит она.