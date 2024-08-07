Дейзи Ридли рассказала, что ей диагностировали болезнь Грейвса

Сегодня в 10:11
Кадр из «Охотников за астероидами». Фото: Day’s End Pictures

В недавнем интервью Women’s Health звезда трилогии сиквелов «Звездных войн» Дейзи Ридли сообщила, что в сентябре 2023 года ей диагностировали болезнь Грейвса.

Болезнь Грейвса — это расстройство иммунной системы, которое приводит к перепроизводству гормонов в щитовидной железе. Среди распространенных симптомов — шаткость, чувствительность к теплу, потеря веса и раздражение кожи.

После съемок триллера Сэма Йейтса «Сорока» Ридли начала ощущать учащенное сердцебиение, истощение и дрожание рук, а еще быстро начала терять вес. «Я подумала: „Ну, я только что сыграла очень напряженную роль, наверное, поэтому я плохо себя чувствую“», — призналась Ридли.

Врачи рассказали ей, что ощущение при болезни Грейвса часто описывается как «усталость, но странная». В этот момент Ридли поняла, насколько раздражительной она стала на ранних стадиях болезни.

«Это было забавно, я думала, меня просто все вокруг раздражает. Но оказалось, что все происходит так быстро, что ты не успеваешь расслабиться», — добавила она.

Ридли, которая уже несколько лет практикует веганство, после постановки диагноза отказалась и от глютена. Хотя актриса и подчеркивает, что не «суперстрого следит за собой в этом вопросе», она признает, что изменение рациона «в целом» помогает ей «чувствовать себя лучше».

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