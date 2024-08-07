Глава Службы внешней разведки: Россия ждала обмена заключенными с начала 2023 года

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия, страны Запада готовили обмен заключенными с начала 2023 года. Об этом он сказал в комментарии РИА «Новости».

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», — отметил глава СВР.

Сразу после обмена советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство хотело включить в сделку Алексея Навального, но этому помешала его смерть: «Мы работали с нашими партнерами над сделкой, которая бы включала Алексея Навального, и, к сожалению, он умер».

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший в современной истории обмен заключенными между Россией, Беларусью, США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией.

Россию покинули 15 человек, в их числе политики Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Лилия Чанышева и Андрей Пивоваров, правозащитник Олег Орлов*, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, политолог Демури Воронин, активисты Ксения Фадеева, Вадим Останин, Саша Скочиленко и Кевин Лик и бывший морской пехотинец Пол Уилан. К ним присоединился осужденный на смертную казнь в Беларуси немец Рико Кригер.