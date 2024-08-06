Продолжение ситкома «Клиника» может выйти на экраны через шесть месяцев или год

Продолжение ситкома «Клиника» может выйти на телеэкраны через несколько месяцев. Создатель шоу Билл Лоренс рассказал, что любимые персонажи готовы воссоедиться через полгода или год, написал Independent.

Реюнион произойдет не в формате фильма, поделился сценарист. «Это звучит как слишком много работы», — признался он. Тем не менее, по словам Лоренса, у каждого героя проекта есть чем поделиться со зрителями.

«Мы действительно стали работать над идеей воссоединения команды, поскольку мы все чувствуем, что у нас есть истории. Люди в медицинском сообществе сейча герои. Они точно не занимаются этим ради денег!», — сказал Лоренс.

Кинематографист отметил, что «не удивился бы», если команде удастся что‑то предложить поклонникам уже в ближайшее время. Он добавил, что перепридумать персонажей ситкома совсем непросто.

«Я думаю, люди забывают, что Зак [Брафф] действительно хорош, поэтому я подумал: „Чувак, почему бы тебе не прийти и не заняться этим?“», — заявил Лоренс.

Создатель «Клиники» подчеркнул, что надеется увидеть, как фанаты вспомнят о широких возможностей Браффа как актера и кинематографиста. «Он правда меня поразил», — вспомнил сценарист.

В 2022 году Лоренс уже собирался снять продолжение «Клиники». «Если у тебя есть повод поработать с людьми, с которыми ты хочешь проводить время в любом случае, беги навстречу», — сказал он. Актеры также признались, что хотели бы возродить проект.