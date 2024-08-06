Фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене из‑за книги о советских бункерах

Фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене из‑за того, что он поделился книгой историков Дмитрия Юркова и Сергея Полетаева о советских бункерах с американским журналистом. Об этом сообщил «Первый отдел»*.

По информации правозащитной организации, книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов» можно купить в свободной продаже на маркетплейсе Ozon и платформе «Авито».

Издание вышло ограниченным тиражом. Оно основано на 500 документах и 2000 страниц из 11 архивов. Среди материалов, использованных в книге, — рассекреченные данные.

«Меня тут винят, что я „мог осознавать“ секретность объектов, описанных в книге Д. Юркова „Советские ‚Секретные бункеры‘“ (с грифом „рассекречено“ на обложке). Я видал у кого‑то такую, так что вы с ней поаккуратнее, предупредите там народ, особо не стоит возить такое за кордон — а то тут места много», — поделился Скворцов.

В данный момент фотограф находится в СИЗО «Лефортово». Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения для него. В заключении Скворцов пребывает с 29 ноября 2023 года с момента задержания в Петербурге.

«Советские „Секретные бункеры“» опубликовали в 2021 году. Рецензии на книгу выходили в «Российской газете» и «Комсомольской правде». Мосгорсуд в 2021 году признал незаконной информацию по двум ссылкам, используемым авторами. В ней обнаружили государственную тайну.