На аукционе никнеймов для Telegram купили юзернейм @penis за 1,5 млн рублей

На платформе Fragment в рамках аукциона Telegram продали юзернейм @penis.

Неизвестный приобрел его за 3000 Toncoin (около 1,5 млн рублей) 7 июля. Продажи юзернейма стартовали с 515 Toncoin (около 255 тыс. рублей).

Никнеймы можно использовать как имена для личных аккаунтов, а также публичных групп и каналов. Самые дорогие — те, что состоят из четырех букв, их минимальная стоимость составляет 10 тыс. Toncoin (почти 5 млн рублей). Купить юзернеймы можно только с помощью криптовалюты Toncoin.

В апреле этого года Павел Дуров сообщил о своем новом нике, который он получил в подарок. Стоимость ника @pavel, который принадлежал техноблогеру Павлу Федорову, составила 8 млн рублей.