В Париже у замминистра спорта Южного Судана похитили сумку с 35 тыс. долларов

В Париже у заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана украли сумочку с деньгами. Об этом сообщает Valeurs Actuelles.

Инцидент произошел в отеле Ibis Styles, где она остановилась во время Олимпиады. Подойдя к стойке в холле отеля, чтобы зарегистрировать суданскую делегацию, замминистра оставила свою сумочку без присмотра на столе. Через несколько минут она обнаружила, что сумка исчезла. Сотрудники отеля, присутствовавшие в тот момент, сказали, что ничего не видели.

В украденной сумке были 35 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей), которые предназначались для расходов делегации. В ней также были драгоценности, телефон, паспорт и аккредитация на соревнования.

Спустя время сотрудники полиции обнаружили сумку, спрятанную за грузовиком в коммуне Масси под Парижем. Однако денег и драгоценностей в ней уже не было.