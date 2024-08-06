В Париже у замминистра спорта Южного Судана похитили сумку с 35 тыс. долларов

Сегодня в 21:43
Фото: Tamara Bellis/Unsplash

В Париже у заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана украли сумочку с деньгами. Об этом сообщает Valeurs Actuelles.

Инцидент произошел в отеле Ibis Styles, где она остановилась во время Олимпиады. Подойдя к стойке в холле отеля, чтобы зарегистрировать суданскую делегацию, замминистра оставила свою сумочку без присмотра на столе. Через несколько минут она обнаружила, что сумка исчезла. Сотрудники отеля, присутствовавшие в тот момент, сказали, что ничего не видели.

В украденной сумке были 35 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей), которые предназначались для расходов делегации. В ней также были драгоценности, телефон, паспорт и аккредитация на соревнования.

Спустя время сотрудники полиции обнаружили сумку, спрятанную за грузовиком в коммуне Масси под Парижем. Однако денег и драгоценностей в ней уже не было.

В Париже участились случаи краж после начала Олимпиады. Так, 29 июля из Олимпийской деревни украли часть снаряжения словацкой команды по велоспорту. Еще у японского регбиста похитили обручальное кольцо, колье и деньги на сумму 3000 евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом — банковскую карту. Воры сняли с карты тренера 900 евро.

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