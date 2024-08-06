В Китае женщина отключила мужа от системы жизнеобеспечения в отместку за его измену

В Китае женщина попросила врачей отключить своего мужчину от аппарата жизнеобеспечения в качестве мести за его измену. Об этом сообщает South China Morning.

Девять лет назад мужчина бросил жену ради любовницы и жил с ней все это время. Не так давно у него произошло кровоизлияние в мозг, и новая возлюбленная отвезла его в больницу для оказания неотложной помощи.

Мужчину поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи попытались найти женщину, чтобы получить ее согласие на операцию, но она покинула больницу.

Через некоторое время в больницу приехала супруга, которой врачи сообщили, что состояние пациента критическое: он находится в коме, и шансы выжить после операции очень малы. Имеющееся медицинское оборудование могло лишь временно поддерживать его жизнедеятельность, а стоимость операции была чрезвычайно высока.

Женщина сказала врачам, что муж изменял ей более десяти лет и не оказывал никакой финансовой поддержки. Она отказалась подписать согласие на операцию и попросила врачей удалить поддерживающую жизнь мужа трахеальную трубку и отказаться от любых попыток привести его в чувство.

Согласно китайскому законодательству, когда пациент не в состоянии принимать решения, врачи должны объяснить близким родственникам пациента риски операции и получить их письменное согласие. Это означает, что в определенных обстоятельствах родители или супруг могут принимать медицинские решения за пациента.