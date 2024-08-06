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Бэнкси представил вторую за 24 часа работу с животными. Картина была нарисована на стене дома в Челси, на юго-западе Лондона.

На новой работе изображены два слона, тянущихся друг к другу из забитых окон. Художник опубликовал снимок граффити в своих соцсетях, но никаких комментариев не оставил.

В понедельник он показал силуэт горного козла на обрушивающемся утесе на вершине стены возле моста Кью в Ричмонде-на-Темзе.

Подписчики Бэнкси стали строить догадки о возможном символизме граффити — от угрозы вымирания до отсутствия личной жизни.