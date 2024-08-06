Бэнкси представил вторую за 24 часа работу с животными. Картина была нарисована на стене дома в Челси, на юго-западе Лондона.
На новой работе изображены два слона, тянущихся друг к другу из забитых окон. Художник опубликовал снимок граффити в своих соцсетях, но никаких комментариев не оставил.
В понедельник он показал силуэт горного козла на обрушивающемся утесе на вершине стены возле моста Кью в Ричмонде-на-Темзе.
Подписчики Бэнкси стали строить догадки о возможном символизме граффити — от угрозы вымирания до отсутствия личной жизни.
В июне 2024 года художник пустил по рукам толпы на фестивале «Гластонбери» надувную спасательную лодку с манекенами мигрантов. Надувной плот появился во время исполнения песни «Danny Nedelko», которая начинается со слов «Мой кровный брат — иммигрант».