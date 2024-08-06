Бэнкси представил вторую работу за сутки — двух слонов, выглядывающих из окон

Сегодня в 20:24
Фото: @banksy

Бэнкси представил вторую за 24 часа работу с животными. Картина была нарисована на стене дома в Челси, на юго-западе Лондона.

На новой работе изображены два слона, тянущихся друг к другу из забитых окон. Художник опубликовал снимок граффити в своих соцсетях, но никаких комментариев не оставил.

В понедельник он показал силуэт горного козла на обрушивающемся утесе на вершине стены возле моста Кью в Ричмонде-на-Темзе.

Подписчики Бэнкси стали строить догадки о возможном символизме граффити — от угрозы вымирания до отсутствия личной жизни.

В июне 2024 года художник пустил по рукам толпы на фестивале «Гластонбери» надувную спасательную лодку с манекенами мигрантов. Надувной плот появился во время исполнения песни «Danny Nedelko», которая начинается со слов «Мой кровный брат — иммигрант».

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