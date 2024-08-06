Паддингтон делает фото на паспорт в новом тизере-трейлере третьей части

StudioCanal опубликовала новый тизер-трейлер фильма «Приключения Паддингтона-3» (или «Паддингтон в Перу»). Его премьера состоится 8 ноября.

В ролике Паддингтон пытается сфотографироваться на паспорт для поездки в Перу. В триквеле медвежонок поедет навестить свою любимую тетю Люси, которая теперь живет в доме для медведей-пенсионеров. Вместе с семьей Браун они отправятся в неожиданное путешествие по тропическим лесам Амазонки и горным вершинам Перу.

В актерский состав вошли Хью Бонневилль, Бен Уишоу, Имельда Стонтон, Джули Уолтерс, Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. Ранее в фильме была заявлена Рейчел Зеглер, но она выбыла из каста из‑за участия в забастовке актеров США.

Режиссером фильма выступил дебютант в полнометражном кино Дугал Уилсон. Он известен в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов. Сценарий написали Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт, а постановщик двух первых фильмов Пол Кинг спродюсировал проект.