LAB с Антоном Беляевым и караоке с Feduk: в Москве прошел Пикник «Афиши»

Сегодня в 18:22
Фото: пресс-служба «Афиши»

В Москве прошел двухдневный Пикник «Афиши» в «Лужниках», собравший 80 артистов на 5 сценах.

За два дня на сценах в «Лужниках» успели выступить Фараон и Найк Борзов, «Ундервуд» и Тося Чайкина, Loc-Dog и Boulevard Depo, Azizi Gibson и Антоха МС, Куок и Pompeya, Brazzaville и Сюзанна, «Буерак» и Internet Girl, «Мальбэк» и «Второй Ка», Beautiful Boys и другие.

В первый день фестиваля главную сцену закрывало двухчасовое шоу LAB с Антоном Беляевым и специальными гостями — Лолитой, Дэвидом Брауном, Isaac Nightingale, Анастасией Садковской и другими.

Второй день завершился выступлением Feduk, во время которого музыкант не только исполнял свои хиты, но и перепевал дворовые песни юности. На сцену к рэперу вышел и его отец Андрей Инсаров, вместе с которым они спели «Утиную охоту» Александра Розенбаума.

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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»
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© Фото: пресс-служба «Афиши»

Поддержать фестиваль пришли: Софья Эрнст, Валерия Гай Германика, Александра Ревенко, Алексей Жидковский, Юлия Коваль, Стас Круглицкий, Валерия Дергилева, Татьяна Столяр, Настя Полетаева и другие гости.

«На юбилейном фестивале мы стремились объединить тех, кто с „Афишей“ уже долгое время и был на прежних Пикниках, с молодым поколением. Это подчеркивали эксклюзивные программы артистов, которые нельзя себе представить больше нигде.

<…> Рано подводить итоги юбилейного фестиваля, потому что 10 и 11 августа состоится новая глава Пикника „Афиши“, он впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Но возвращение в Москву уже стало запоминающимся событием для многотысячной аудитории», — рассказал гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.

Помимо музыки, прошедший фестиваль запомнился гигантской фигурой единорога #KOKON, созданной художником Misha Libertee для Burning Man’24, и арт-объектом в виде композиции из пуфов от студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

За два дня гости Пикника «Афиши» успели сходить на выставки, творческие мастерские и экскурсии, отдохнуть в спортивных, чилл-аут- и нетворкинг-зонах, поболеть на суперфинале Лиги сильных людей — первого в стране и в мире национального турнира по баскетболу 3×3 на колясках, а также посетить лекции про музыку, искусство, воспитание детей и бизнес.

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