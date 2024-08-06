Семейная пара запечатлела таяние крупного ледника в Альпах

Пара британцев засняла, как за пятнадцать лет растаял крупный ледник в Швейцарских Альпах. Их фото завирусились в твиттере и показали, что ледяная глыба серьезно сократилась в размерах.

Программист из британского Бристоля Данкан Портер в 2009 году отдыхал вместе с женой в Швейцарии и заехал на прогулку в Альпы, где сделал снимок у Ронского ледника. Пятнадцать лет спустя он вернулся с супругой в то же место, чтобы показать его детям. Только покрытых снежной шапки на скалах уже почти не было.

Прибыв в Альпы, Портер не обнаружил прежних заснеженных скал. Пейзаж рядом с обзорной площадкой преобразился: серый камень проступил значительно ярче, а когда‑то скромный, не попавший в кадр пруд разросся до мутноватого озера. Изображения мужчины стали наглядной демонстрацией глобальных перемен климата и набрали 4,3 млн просмотров, 80 тыс. лайков и 1000 реакций в твиттере.

«Честно говоря, у меня даже слезы проступили», — комментирует увиденное британец.

1 / 2 Фото из 2009 года © Данкан Портер/X 2 / 2 Фото из 2024 года © Данкан Портер/X

The Guardian отмечает, что парниковые газы и другие виды загрязнений привели к нагреванию воздуха в атмосфере в среднем на 1,3 градуса. В Европе это потепление происходит в два раза быстрее, чем по миру в целом, и жаркое лето особенно сказывается в горных районах.

Согласно статистике правительства страны, Альпы потеряли больше трети площади ледников, начиная с 2000 года, а 10% — лишь в последние пару лет.

Ронский ледник сохранился лучше некоторых других в Альпах, но даже он уменьшился на четверть за пятнадцать лет между фотографиями Портера.

«Глядя на это, многие готовы опустить руки. Но по моему опыту, на локальном уровне возможны большие преобразования», — выразил мнение британец в беседе с журналистами. В родном регионе он входит в число активистов, предлагающих меры реагирования на климатические вызовы.

«Это был очень впечатляющий ледник. Очень грустно смотреть на фотографии и видеть, насколько сильно все поменялось», — сожалеет Соня Сеневиратне, швейцарский климатолог и соавтор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата.