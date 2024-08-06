Dolce & Gabbana предcтавил парфюм для собак

Модный бренд Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак. Информация об этом появилась на сайте компании.

Парфюм, созданный мастером-парфюмером Эмили Копперманом, назвали Fefé в честь собаки Доменико Дольче. По словам маркетологов D&G, аромат обладает «согревающими и мягкими нотами иланг-иланга, чистым мускусом и древесно-сливочными аккордами сандалового дерева».

В компании также опубликовали рекомендации по нанесению продукта на своего питомца. «Распылите Fefé на руки или щетку и аккуратно проведите по шерсти, начиная от середины тела к хвосту, чтобы подарить вашему любимцу ароматное удовольствие», — написали представители бренда.

Флакон стоимостью 99 евро выполнен из зеленого лакированного стекла с ярко-красной металлической крышкой, на которой выгравирована собачья лапа, покрытая 24-каратным золотом. Вместе с парфюмом также идет ошейник в двух размерах, на котором можно выгравировать имя питомца.