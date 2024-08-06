Паулина Андреева не появится в продолжении «Метода»

Юрий Быков рассказал в интервью РБК Life, что Паулина Андреева не появится в третьем сезоне сериала «Метод».

Актриса играла стажерку и выпускницу юрфака Есению. Ее место займет Анна Савранская («Бывших не бывает», «Лед-3»).

«Самое главное — в третьем „Методе“ есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил. На „Лихих“ меня по большому счету всю эту огромную, длительную дистанцию тащил один артист [Артем Быстров], а здесь — актриса Анна Савранская», — сказал режиссер.

«Метод-3» выйдет в 2025 году на «Кинопоиске» — через десять лет после премьеры первого сезона. Над продолжением шоу поработает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон, в ее составе — шоураннер Максим Полинский. Сюжет пока держится в секрете.