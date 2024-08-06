Стример Бустер: «Больше не буду записывать видео на YouTube, его хотят заблокировать»

Стример Бустер стал первым крупным российским блогером, решившим отказаться от ютуба после новостей о замедления сервиса. Видео его слов опубликовало сообщество Stream Inside.

«Следующий видос на YouTube будет последним, кстати, вероятнее всего, 99%. Я больше не буду на YouTube записывать. [Почему?] Не знаю, ***** [зачем] надо. Ну из‑за того, что его хотят заблокировать, *** [блин], тильтанул с этой ***** [новости]. Ну не знаю, еще не факт, но, вероятнее всего, так и есть», — сказал он.

Прежде всего Бустер известен как стример на площадке Twitch, там на его аккаунт подписаны более 4 млн пользователей. В середине 2021 года он возглавил рейтинг твичеров по среднему количеству зрителей, его трансляции в прямом эфире смотрели 25 тыс. человек. Еще 3,67 млн зрителей у блогера есть на ютубе, для которого он снимает челленджи с участием популярных артистов или коллег.

Наконец, 1 млн пользователей подписаны на Бустера во «ВКонтакте». Последний ролик там выходил больше года назад и набрал чуть больше 50 тыс. просмотров. Самое же популярное видео в группе набрало немногим больше 80 тыс.

В середине июля «Ростелеком» объявил о начале замедления YouTube. Оператор объяснил это проблемами с оборудованием Google.

В то же время депутат Хинштейн писал, что «„деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса». Он также обещал, что к 29 июля скорость загрузки видеохостинга упадет на 40%, а к 5 августа — на 70%.

1 августа жители России массово жаловались на проблемы с доступом к видеохостингу. Видео зависали на черном экране или бесконечно загружались, в некоторых случаях не удавалось открыть сайт. По данным «Сбой.рф», число сообщений о сбоях в этот день выросло в три раза по сравнению с 31 июля, а их общее число превысило 13 тыс.