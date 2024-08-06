St. Vincent назвала «Daughters» Джона Майера худшей песней в истории

Американская певица и мультиинструменталистка Энни Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, призналась, что считает трек «Daughters» Джона Майера, за который он в 2005 году получил «Грэмми», «худшей песней из когда‑либо написанных».

В интервью журналу Kerrang! о 10 песнях, которые изменили ее жизнь, артистку попросили назвать худшую по ее мнению песню в истории, и она выбрала хит Майера 2004 года.

«Это просто отвратительно сексистская песня, которая притворяется песней о любви, но на самом деле она очень, очень ретроградная и очень сексистская. И я ненавижу ее… Она настолько глубоко женоненавистническая. Было бы нормально, если бы она не скрывала это, но она притворяется милой», — сказала исполнительница.

В песне Майер предупреждает отцов, что если они будут плохо относиться к своим дочерям, то создадут проблемы для мужчин, с которыми дочери будут встречаться в дальнейшем.

«Отцы, будьте добры к своим дочерям. Дочери будут любить так же, как и вы,/Девочки становятся любовницами, которые превращаются в матерей./Так что, матери, будьте добры к своим дочерям тоже», — поет он в припеве.

В песне есть и такие строчки: «Мальчики будут сильными,/И мальчики будут сражаться,/Но мальчики пропадут, не согревшись теплом/Женского доброго, доброго сердца».