St. Vincent назвала «Daughters» Джона Майера худшей песней в истории

Среди композиций, которые больше всего повлияли на нее в положительном ключе, Кларк назвала «Bad» Майкла Джексона, «Bull in the Heather» Sonic Youth, «Into My Arms» Nick Cave & The Bad Seeds, Automatic «The Pointer Sisters», «Crosstown Traffic» Джими Хендрикса и «Fire in the Hole» Steely Dan.