Порносайт предложил прыгуну, сбившему планку пенисом, 250 тыс. долларов за демонстрацию гениталий

Сайт для взрослых CamSoda предложил французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати порносделку. Об этом сообщает TMZ.

Компания обещает заплатить ему 250 тыс. долларов (около 21 млн рублей) за демонстрацию члена на камеру. 3 августа половой орган помешал спортсмену выиграть медаль на Олимпиаде во время прыжка с шестом.

В итоге Аммирати занял 12-е место. «Если бы это зависело от меня, я бы наградил тебя за то, что видели все остальные, — твой талант ниже пояса», — отметил вице-президент CamSoda Дэрин Паркер.

«Как любитель занятий, ориентированных на промежность, я бы с удовольствием предложил тебе 250 тысяч долларов в обмен на часовое шоу, снятое на веб-камеру, с демонстрацией мужского достоинства, только без шеста», — добавил он.