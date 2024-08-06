Препати Пикника «Афиши» в Петербурге состоится 8 августа в баре Union

Официальная препати Пикника «Афиши» пройдет 8 августа во дворе бара Union по адресу: Литейный проспект, 55.
С 19.00 до 4.00 на сцене клуба выступят диджеи Hamlet, Iner, Saint City Lovers, DJ Stonik1917 и Lavblast, а артисты «Второй Ка» и Nomad Punk сыграют живые сеты. Билеты доступны тут.
В этом году Пикник «Афиши» впервые состоится не только в Москве, но и Петербурге. Фестиваль пройдет 10 и 11 августа на Елагином острове в Парке имени Кирова.
В лайнапе — Дельфин, Feduk, Pompeya, Найк Борзов, Pharaoh, Internet Girl, Хаски, Тося Чайкина, Boulevard Depo, Антоха МС, «Lab с Антоном Беляевым» и многие другие. Подробное расписание можно посмотреть на сайте события.
В прошедшие выходные Пикник «Афиши» отгремел в столичных «Лужниках». Вместе с другими артистами в событии также приняли участие Дельфин, Feduk, Хаски, Найк Борзов и Pharaoh. Самыми яркими моментами с фестиваля «Афиша Daily» поделилась в своем телеграм-канале.