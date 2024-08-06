Фанаты Kai Angel и 9mice взломали аккаунты других российских рэперов в Spotify

Kai Angel и 9mice отреагировали на взлом, сказали, что «это жесть» и «нельзя так делать». «Мы понимаем, что мы возглавили зло, но это жесть вообще, так не надо, конечно, делать», — прокомментировали артисты в видео в телеграм-канале 9mice.