Фанаты Kai Angel и 9mice взломали аккаунты других российских рэперов в Spotify

Хакеры взломали страницы Friendly Thug 52, Alblak 52, Bushido Zho, Aarne и других артистов в Spotify. Они поставили туда ссылки на альбом Kai Angel и 9mice, а автору «AA Language» оставили гневное послание. На взлом обратил внимание The Flow.
Взломщики поменяли фотографии на страницах на изображения дуэта Viperr и поставили альбомы Kai Angel в раздел «Выбор исполнителя», который показывается в профиле музыкантов перед их дискографией. Также в описания страниц они поставили ссылки на свои телеграм-каналы.
Отдельно вандалы поиздевались над профилем продюсера Aarne. В описании его страницы появилось обращение, в котором продюсера упрекают в паразитировании на популярных рэперах, которые участвовали в дилогии «AA Language».
Судя по ссылкам на телеграм-каналы, как минимум один из взломщиков связан с предыдущим массовым взломом аккаунтов рэперов. Сейчас эти аккаунты очищены от упоминаний взломщиков.
Kai Angel и 9mice отреагировали на взлом, сказали, что «это жесть» и «нельзя так делать». «Мы понимаем, что мы возглавили зло, но это жесть вообще, так не надо, конечно, делать», — прокомментировали артисты в видео в телеграм-канале 9mice.
После прошлого взлома бывший сотрудник Spotify Рустам Киреев предполагал, что восстанавливать страницы будет непросто: «Учитывая, что российского офиса Spotify не существует, путь восстановления будет долгим и тернистым через службу поддержки. Усиливайте охрану и меняйте пароли, пока не поздно».
Похожая серия взломов наблюдалась на платформе и раньше. В марте прошлого года хакеры захватили странички группы «Мираж» и саундтрека «Atomic Heart».