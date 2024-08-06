Умер актер Чарльз Сайферс, известный по «Хэллоуину» и «Нападению на 13-й участок»

«Чарльз был милым и отзывчивым человеком. У него всегда были лучшие истории, и каждый раз, когда он их рассказывал, вы наблюдали целое представление. Он был моим близким другом и клиентом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», — сказал Ро.