Умер актер Чарльз Сайферс, известный по «Хэллоуину» и «Нападению на 13-й участок»

Чарльз Сайферс, известный по ролям в фильмах Джона Карпентера, умер в возрасте 85 лет после непродолжительной болезни в Тусоне, штат Аризона. Об этом сообщил Variety со ссылкой на менеджера актера Криса Ро.
«Чарльз был милым и отзывчивым человеком. У него всегда были лучшие истории, и каждый раз, когда он их рассказывал, вы наблюдали целое представление. Он был моим близким другом и клиентом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», — сказал Ро.
Сайферс впервые сыграл шерифа Брэкетта в фильме ужасов Карпентера «Хэллоуин» 1978 года, где в роли Лори дебютировала Джейми Ли Кертис. Он вернулся к персонажу в сиквеле 1981-го «Хэллоуин-2» и в картине 2021-го «Хэллоуин убивает».
Впервые актер поработал с Карпентером в 1976 году над боевиком «Нападение на 13-й участок», в котором он сыграл офицера полиции Старкера. После оригинального «Хэллоуина» Сайферс снялся в лентах режиссера «Туман» (1980) и «Побег из Нью-Йорка» (1981).
«Очень жаль слышать о дорогом Чаке. На него всегда можно было рассчитывать, если нужно было услышать доброе слово, посмеяться и рассказать отличную историю», — прокомментировала Нэнси Киз, коллега актера по «Хэллоуину», «Туману» и «Нападению на 13-й участок».
Сайферс родился 28 июля 1939 года в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк. Он окончил Американскую академию драматического искусства и Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, где получил степень бакалавра в области театрального искусства.
За свою карьеру Сайферс снялся во многих телесериалах, включая «Барнаби Джонс», «Человек на шесть миллионов долларов», «Бионическая женщина», «Ангелы Чарли», «Корни», «Чудо-женщина», «Шоу Бетти Уайт», «Старски и Хатч», «Полицейские с Хилл-стрит», «Скорая помощь» и другие.
Среди других фильмов актера — «Грузовик Тернер» (1974), «Возвращение домой» (1978), «Луковое поле» (1979), «Пограничная линия» (1980) и другие.