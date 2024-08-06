«YouTube, Google всё»: в Подмосковье провайдер сообщил о замедлении доступа к YouTube и Google

Красногорский интернет-провайдер предупредил клиентов о замедлении доступа к YouTube и сервисам Google «до непозволительных скоростей». Такое объявление ОНС24 оставил на главной странице своего сайта и в соцсетях.
По информации компании, это должно случиться «в связи с решением правительства».
«Уважаемые абоненты компании ОНС24 и других провайдеров. В связи с решением правительства доступ до сервисов компании Google, включая YouTube, замедлен до непозволительных скоростей», — говорится в объявлении.
«Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием», — обратились представители ОНС24.
«Предполагаем, что в будущем доступ до всех сервисов Google будет закрыт полностью, поэтому рекомендуем переход на альтернативные платформы», — заканчивается пост.
Пользователи провайдера в комментариях под постом «ВКонтакте» предполагают, что он занимается самоуправством, и обещают пожаловаться в Роскомнадзор.
Один из них замечает, что проблемы с просмотром видео на YouTube и скачиванием приложений из Play Market наблюдаются только с интернетом ОНС24. При использовании интернета Tele2 у него все работает.
Другой отвечает, что, будучи ИТ-инженером в госкомпании, не видел никаких распоряжений от властей, и предполагает, что ОНС24 «не смогли ютуб порезать, а пустили весь гугл под нож».
Интересно, что похожее сообщение в выходные своим клиентам разослал воронежский провайдер «Телеком-Сервис», заметили в телеграм-канале «Типичный Воронеж». В нем говорится о том, что решение о замедлении скорости сервисов YouTube приняли «российские власти» в ответ на нарушение действующего законодательства.
В том же тексте сказано, что «замедление происходит на серверах YouTube, к которым „Телеком-Сервис“ не имеет отношения».
«Это связано с игнорированием требований со стороны государства и блокировкой YouTube важного для государства контента», — пояснили представители провайдера.