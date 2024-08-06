Упавшая урна спровоцировала давку в аэропорту Екатеринбурга. Пострадали два пассажира

Сегодня в 10:54
Фото: Ольга Назарова/«Яндекс Карты»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово возникла давка пассажиров. Пострадали два человека. Об этом пишет E1.ru.

Сообщается, что в авиагавань одновременно прибыли три борта и в зоне паспортного контроля возникло столпотворение.

Опрошенные изданием пассажиры пожаловались на духоту, а также рассказали об услышанных криках и сообщениях о стрельбе. Громкие возгласы спровоцировали панику и давку.

Другой очевидец предположил, что прибывших напугало происшествие рядом с эскалатором: «Никаких взрывов и выстрелов не было. Скорее, была некомпетентность работников аэропорта и пограничников. Одновременно прилетело несколько бортов, а так как ночью работать не хотят, то образовалась пробка из людей. Возле эскалатора в зоне прилета упала какая‑то женщина. Ее немного зацепило, и началась паника».

В полиции предполагают, что екатеринбуржцев напугала упавшая урна.

«По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан, мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху. В настоящее время изучаются записи с камер наблюдения, опрашивается персонал воздушной гавани и очевидцы случившегося», — заявили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Несмотря на инцидент, аэропорт не прекратил работу. По словам сотрудников пресс-службы, в ходе давки два человека упали и получили травмы, но им быстро помогли в медпункте.

«Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах, которые спровоцировали ситуацию, и в том были ли это преднамеренные действия», — отметили представители аэропорта.

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