Упавшая урна спровоцировала давку в аэропорту Екатеринбурга. Пострадали два пассажира

Другой очевидец предположил, что прибывших напугало происшествие рядом с эскалатором: «Никаких взрывов и выстрелов не было. Скорее, была некомпетентность работников аэропорта и пограничников. Одновременно прилетело несколько бортов, а так как ночью работать не хотят, то образовалась пробка из людей. Возле эскалатора в зоне прилета упала какая‑то женщина. Ее немного зацепило, и началась паника».