Упавшая урна спровоцировала давку в аэропорту Екатеринбурга. Пострадали два пассажира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово возникла давка пассажиров. Пострадали два человека. Об этом пишет E1.ru.
Сообщается, что в авиагавань одновременно прибыли три борта и в зоне паспортного контроля возникло столпотворение.
Опрошенные изданием пассажиры пожаловались на духоту, а также рассказали об услышанных криках и сообщениях о стрельбе. Громкие возгласы спровоцировали панику и давку.
Другой очевидец предположил, что прибывших напугало происшествие рядом с эскалатором: «Никаких взрывов и выстрелов не было. Скорее, была некомпетентность работников аэропорта и пограничников. Одновременно прилетело несколько бортов, а так как ночью работать не хотят, то образовалась пробка из людей. Возле эскалатора в зоне прилета упала какая‑то женщина. Ее немного зацепило, и началась паника».
В полиции предполагают, что екатеринбуржцев напугала упавшая урна.
«По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан, мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху. В настоящее время изучаются записи с камер наблюдения, опрашивается персонал воздушной гавани и очевидцы случившегося», — заявили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Несмотря на инцидент, аэропорт не прекратил работу. По словам сотрудников пресс-службы, в ходе давки два человека упали и получили травмы, но им быстро помогли в медпункте.
«Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах, которые спровоцировали ситуацию, и в том были ли это преднамеренные действия», — отметили представители аэропорта.