Суд США признал Google монополистом

Федеральный суд США постановил, что компания Google нарушила антимонопольное законодательство США, поддерживая монополию на рынках поиска и рекламы, передает The Verge.
«Тщательно рассмотрев и взвесив показания свидетелей и доказательства, суд пришел к следующему выводу: Google — монополист, и он действовал соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — говорится в заявлении суда.
Решение судьи Амита Мехты стало крупной победой Министерства юстиции, которое обвиняло Google в незаконной монополизации рынка онлайн-поиска. Тем не менее, Мехта согласился не со всеми аргументами правительства. Например, он отверг утверждение о том, что Google обладает монопольной властью в одной конкретной части рынка рекламных объявлений. Однако он согласился с правительством в том, что Google обладает монополией в «услугах общего поиска» и «текстовой рекламе общего поиска».
Пока неясно, как это решение отразится на будущем бизнеса Google, поскольку первоначальный вывод касается только ответственности компании, а не возмещения ущерба. Судьба Google будет определена на следующей стадии разбирательства, которая может привести к чему угодно: от предписания прекратить определенные методы ведения бизнеса до ликвидации поискового бизнеса Google.
Президент по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что Google планирует обжаловать решение суда. «В своем решении суд признал, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но делает вывод, что нам нельзя делать ее легкодоступной», — сказал он. Он добавил, что в ходе процесса компания будет «по-прежнему сосредоточена на создании продуктов, которые люди находят полезными и простыми в использовании».
Глава антимонопольного ведомства Джонатан Кантер назвал решение суда «знаковым». «Оно призвало Google к ответу и прокладывает путь к инновациям для будущих поколений, защищает доступ к информации для всех американцев», — заявил он.