Суд США признал Google монополистом

Решение судьи Амита Мехты стало крупной победой Министерства юстиции, которое обвиняло Google в незаконной монополизации рынка онлайн-поиска. Тем не менее, Мехта согласился не со всеми аргументами правительства. Например, он отверг утверждение о том, что Google обладает монопольной властью в одной конкретной части рынка рекламных объявлений. Однако он согласился с правительством в том, что Google обладает монополией в «услугах общего поиска» и «текстовой рекламе общего поиска».