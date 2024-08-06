Священник сравнил мигрантов с глистами. Депутата, увидевшего в этом нацизм, оштрафовали

Депутат остался в недоумении из‑за вынесенного решения: «Если в России заводятся неонацисты, мой долг как гражданина и политика — показать, чем они являются и откуда их корни. В ФЗ сказано, что к экстремистской деятельности относится оправдание или обоснование расового и национального превосходства. Не критика, не объяснение, не антифашистская пропаганда. Но к „иерею Максиму“ претензий нет, [а есть] ко мне».