Священник сравнил мигрантов с глистами. Депутата, увидевшего в этом нацизм, оштрафовали

Суд в Астрахани оштрафовал местного депутата за цитату Адольфа Гитлера. Она показалась ему похожей на слова священника, сравнившего мигрантов с глистами. Об этом пишет «Коммерсант».
Депутата думы Астраханской области Олега Шеина заинтересовало высказывание фронтового священника иерея Максима Серпицкого. В апрельском интервью тот предложил «принимать конкретные меры» в отношении мигрантов.
«Они (иностранные рабочие) не хотят здесь жить и что‑то улучшать. Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые из него жизненные силы выкачивают, человек же никогда с этим не смиряется. Здесь нужно принимать конкретные меры», — сказал тогда Серпицкий.
Рассуждая о миграционной политике, священник отметил, что классы, где есть «хотя бы треть новых граждан России», перестают учиться, люди не хотят заниматься тяжелой работой и оставляют ее приезжим, а мигранты начинают выживать людей славянской внешности из рабочих коллективов.
«Почему мы допускаем у себя в обществе действие каких‑то диаспор? Это что за какие‑то этнические преступные группировки? Почему мы должны от этого зависеть? Даже в этом плане общество должно быть вычищено», — добавил служитель церкви.
В июне в своем телеграм-канале Шеин предложил подписчикам найти десять отличий между репликой Серпицкого о глистах и цитатой из запрещенного в России и внесенного в список экстремистской литературы манифеста «Моя борьба» Гитлера о евреях. Фюрер называл евреев паразитами на теле других народов и обвинял их в злоупотреблении гостеприимством.
В комментариях депутат добавил, что «фашизм — это вещь такая: всегда виноват инородец». «Десять лет назад обыватель бился в истерике по поводу чеченцев и дагестанцев, а потом ему объяснили, что надо говорить про таджиков и узбеков. Завтра про евреев, украинцев или белорусов обывателю скажут — будут евреи, украинцы и белорусы», — усмотрел тенденцию представитель «Справедливой России».
5 августа районный суд Астрахани назначил Шеину штраф в 2000 рублей по статье о «распространении экстремистских материалов» (ст.20.29 КоАП РФ).
Депутат остался в недоумении из‑за вынесенного решения: «Если в России заводятся неонацисты, мой долг как гражданина и политика — показать, чем они являются и откуда их корни. В ФЗ сказано, что к экстремистской деятельности относится оправдание или обоснование расового и национального превосходства. Не критика, не объяснение, не антифашистская пропаганда. Но к „иерею Максиму“ претензий нет, [а есть] ко мне».