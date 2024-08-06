За победу на Олимпиаде филиппинцу подарили пожизненный запас макарон с сыром и квартиру

Филиппинского гимнаста Карлоса Юло, завоевавшего две золотые медали на Олимпийских играх в Париже, завалили подарками на родине: от денег и новой квартиры до пожизненного запаса макарон с сыром. Об этом рассказал The Guardian.
Президент страны Фердинанд Маркос заявил, что Филиппины «наблюдали историю», когда Юло стал первым филиппинцем, завоевавшим золотую олимпийскую медаль, выступив в субботу в вольных упражнениях по спортивной гимнастике. Он стал вторым филиппинским спортсменом, получившим олимпийское золото, после тяжелоатлета Хидилина Диаса в 2020 году.
В воскресенье Юло снова поднялся на вершину пьедестала в соревнованиях по опорному прыжку, впервые в истории страны завоевав два золота, причем на одной Олимпиаде. «Нет слов, чтобы выразить, как мы гордимся тобой. Филиппинцы по всему миру сплотились, болея за тебя», — сказал президент.
Юло получит 6 млн филиппинских песо (чуть больше 100 тыс. долларов США) и медаль Конгресса, а также 10 млн песо (около 172 тыс. долларов) в соответствии с законом о поощрении спортсменов.
Частные компании преподнесли спортсмену множество подарков, включая полностью меблированную квартиру с тремя спальнями стоимостью 32 млн песо (552 тыс. долларов). В сетевых ресторанах Юло также пообещали пожизненные бесплатные шведские столы.
Специалист по автомобильным фарам предложил ему бесплатный комплект фар для его автомобиля, свадебный фотограф пообещал 24-летнему парню бесплатные услуги, а другой бизнесмен — пожизненный запас чехлов для телефонов. Один филиппинский врач пообещал бесплатные консультации и эндоскопические процедуры для Юло, когда ему исполнится 45 лет, а также для всех нуждающихся пациентов, которых Юло хотел бы поддержать.
«Мы очень маленькая страна… Поэтому получить золотую медаль для нас — это очень важно, очень. Я посвящаю это филиппинскому народу, который поддерживал меня», — сказал спортсмен в слезах во время получения награды.