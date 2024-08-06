За победу на Олимпиаде филиппинцу подарили пожизненный запас макарон с сыром и квартиру

Специалист по автомобильным фарам предложил ему бесплатный комплект фар для его автомобиля, свадебный фотограф пообещал 24-летнему парню бесплатные услуги, а другой бизнесмен — пожизненный запас чехлов для телефонов. Один филиппинский врач пообещал бесплатные консультации и эндоскопические процедуры для Юло, когда ему исполнится 45 лет, а также для всех нуждающихся пациентов, которых Юло хотел бы поддержать.