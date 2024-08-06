Зендея и Роберт Паттинсон сыграют в новом фильме режиссера «Героя наших снов»

Зендея («Эйфория», «Дюна-2», «Претенденты») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Маяк», «Бэтмен») ведут переговоры об участии в фильме «Драма» — новой работе Кристоффера Боргли, создателя «Героя наших снов», передает Deadline.
Подробности проекта пока не разглашаются, но, по слухам, речь пойдет о романе, который принимает неожиданный оборот перед знаменательным днем пары.
Финансированием проекта займется студия A24, с которой постановщик работал и над предыдущей картиной. Ари Астер, Ларс Кнудсен и Тайлер Кампеллоне займутся продюсированием под своим брендом Square Peg.
Ранее результатом сотрудничества Square Peg и A24 становились фильмы «Реинкарнация», «Солнцестояние», «Герой ваших снов», а также грядущие ленты «Смерть единорога» с Полом Раддом и Дженной Ортегой и «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун.
По информации источников Deadline, A24 очень хотела вновь поработать с Боргли после успеха «Героя наших снов» прошлой осенью, однако по-настоящему проект набрал обороты после того, как им заинтересовалась Зендея, а затем и Паттинсон. Хотя сделки еще предстоит заключить, фильм стал одним из главных приоритетов студии.