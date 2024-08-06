Зендея и Роберт Паттинсон сыграют в новом фильме режиссера «Героя наших снов»

По информации источников Deadline, A24 очень хотела вновь поработать с Боргли после успеха «Героя наших снов» прошлой осенью, однако по-настоящему проект набрал обороты после того, как им заинтересовалась Зендея, а затем и Паттинсон. Хотя сделки еще предстоит заключить, фильм стал одним из главных приоритетов студии.