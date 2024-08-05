Медики сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу

Пранкеру Эдварду Билу сохранили ногу, которую ранее собирались ампутировать из‑за тяжелой гниющей раны и заражения крови. Об этом написали в его телеграм-канале.
Представители Била отметили, что врачи «боролись долго и упорно» за сохранение конечности. «Но это не значит, что он полностью здоров, инфекция до сих пор его преследует», — отметили приятели пранкера.
Они добавили, что Эдварду «предстоит долгое восстановление и лечение». На нее уйдет, по оценкам медиков, около полугода, «так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы».
Друзья Била поблагодарили медиков «за проявленный труд и профессионализм». Они пожелали подписчикам пранкера «мира и здоровья» и попросили их беречь себя.
Накануне близкие Била рассказывали, что он находится в тяжелом состоянии. Пранкеру потребовалось переливание крови. К началу августа он уже перенес три операции на ноге, во время которых обнаружили системное поражение ткани.
В больнице мужчина оказался 1 августа — туда его доставили с подозрением на заражение крови из спецприемника, где Бил находился из‑за обвинения в мелком хулиганстве. За три месяца до этого пранкер сломал ногу во время катания на самокате. Нога начала вновь опухать и болеть во время ареста.