Медики сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу

В больнице мужчина оказался 1 августа — туда его доставили с подозрением на заражение крови из спецприемника, где Бил находился из‑за обвинения в мелком хулиганстве. За три месяца до этого пранкер сломал ногу во время катания на самокате. Нога начала вновь опухать и болеть во время ареста.