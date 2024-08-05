Китаянка наняла курьера, чтобы уничтожить «замок любви» — символ ее закончившихся отношений

Сегодня в 02:21
Фото: Jean Vella/Unsplash

Девушка по имени Ван Мэнмэн из Китая наняла курьера, чтобы тот нашел и уничтожил замок, который она вместе с бывшим возлюбленным оставила на горе Лаоцзюнь в знак вечной любви. Об этом рассказал South China Morning Post.

Ван Мэнмэн заплатила мужчине 300 юаней (около 40 долларов). Курьер отправился на гору и спустя четыре часа отыскал канатную дорогу, где пара оставила «замок любви». Он позвонил клиентке по видеосвязи и показал ей, как спилил замок.

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Девушка попросила курьера спилить еще один замок, который экс-бойфренд повесил в том же месте с другой подругой. Тот выполнил просьбу, а затем бросил оба замка в ближайший ручей.

Но Ван Мэнмэн хотела избавиться от досаждающих ей замков по-другому. Она сказала курьеру забрать устройства и отправить их в специальную мастерскую, где цинковые замки можно с легкостью расплавить.

Таким образом девушка попрощалась с завершившимися отношениями и окончательно разорвала связь с бывшим парнем. Сотрудники мастерской, правда, не очень поняли решение Ван Мэнмэн. Они удивились, что китаянка решила расплавить замки, ведь в таком случае они становятся единым целом.

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