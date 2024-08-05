Бэнкси показал новую работу — горного козла на юго-западе Лондона

Сегодня в 01:22
Фото: banksy

Уличный художник Бэнкси представил новую работу — силуэт горного козла на обрушивающемся утесе. Граффити появилось на юго-западе Лондона, рассказал The Guardian.

Рисунок расположился на стене возлу моста Кью в Ричмонде. Никаких пояснений к работе Бэнкси не оставил, опубликовав снимок граффити в своем инстаграме* без каких‑либо комментариев.

Поклонники автора предположили, что с помощью изображения он указывает на свой статус как величайшего уличного артиста всех времен. Слово «козел» в английском языке омофонично аббревиатуре G.O.A.T. — «greatest of all time» («величайший на все времена»).

Редакторы The Guardian, впрочем, называют такую трактовку граффити «сомнительной». Большинство работ Бэнкси носят общественно-политический характер, в частности, призывают к пацифизму.

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