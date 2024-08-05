Дженна Ортега снимется в секретном фильме Джея Джея Абрамса

Американская актриса Дженна Ортега, известная по франшизе «Крик» и сериалу «Уэнсдей», снимется в секретном фильме Джея жея Абрамса. Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит студия Warner Bros. В актерский состав проекта войдет Глен Пауэлл, снимавшийся в ромкоме «Кто угодно, кроме тебя» и драме «Скрытые фигуры». Сценарий ленты написал Абрамс.
Сюжет будущего фильма держится в секрете. Известно только, что он не будет касаться путешествий во времени. Продюсировать проект возьмется продакшн-компания Bad Robot.