Дженна Ортега снимется в секретном фильме Джея Джея Абрамса

Сегодня в 00:40

Американская актриса Дженна Ортега, известная по франшизе «Крик» и сериалу «Уэнсдей», снимется в секретном фильме Джея жея Абрамса. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит студия Warner Bros. В актерский состав проекта войдет Глен Пауэлл, снимавшийся в ромкоме «Кто угодно, кроме тебя» и драме «Скрытые фигуры». Сценарий ленты написал Абрамс.

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Известно только, что он не будет касаться путешествий во времени. Продюсировать проект возьмется продакшн-компания Bad Robot.

Пауэлл недавно появился в главной роли в остросюжетном фильме «Смерч-2» — сиквеле ленты 1996 года с Хелен Хант. Ортега же готовится к сентябрьской премьере другого громкого сиквела — «Битлджус Битлджус».

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