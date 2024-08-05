Сериал «Дом Дракона» получит четыре сезона

Он не стал также раскрывать ключевые сюжетные повороты будущих эпизодов, но пообещал «много замечательных событий» в третьем сезоне. «Там будут не только захватывающие моменты, но и по-настоящему неожиданные и раскрывающие нюансы характеров», — пояснил Кондал.