Сериал «Дом Дракона» получит четыре сезона

Сериал «Дом Дракона», ставший приквелом хита HBO «Игра престолов», получит четыре сезона. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на шоураннера Райана Кондала.
Он пообещал, что в третьем сезоне зрителей ждет масштабная сцена битвы при Глотке — ее с нетерпением ждут многие поклонники книг Джорджа Мартина. «С точки зрения повествования, это произойдет очень скоро», — рассказал Кондал.
Продюсер отметил, что команда проекта «готовится к этому событию». «Это будет самая масштабная работа, которую мы когда‑либо делали», — подчеркнул он, объяснив, почему сцену не включили в завершившийся второй сезон.
По словам Кондала, создатели сериала хотели больше времени уделить столь долгожданной сцене. Съемки продолжения «Дома Дракона» начнутся в начале 2025 года. Сколько серий будет в третьем или четвертом сезонах, шоураннер не уточнил.
Он не стал также раскрывать ключевые сюжетные повороты будущих эпизодов, но пообещал «много замечательных событий» в третьем сезоне. «Там будут не только захватывающие моменты, но и по-настоящему неожиданные и раскрывающие нюансы характеров», — пояснил Кондал.
Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин недавно рассказал, что HBO работает над семью шоу, действие которых разворачивается во вселенной «Игры престолов». Телеканал выпустит три новых игровых проекта и четыре анимационных.