Сериал «Дом Дракона» получит четыре сезона

Вчера в 23:45
Фото: HBO

Сериал «Дом Дракона», ставший приквелом хита HBO «Игра престолов», получит четыре сезона. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на шоураннера Райана Кондала.

Он пообещал, что в третьем сезоне зрителей ждет масштабная сцена битвы при Глотке — ее с нетерпением ждут многие поклонники книг Джорджа Мартина. «С точки зрения повествования, это произойдет очень скоро», — рассказал Кондал.

Продюсер отметил, что команда проекта «готовится к этому событию». «Это будет самая масштабная работа, которую мы когда‑либо делали», — подчеркнул он, объяснив, почему сцену не включили в завершившийся второй сезон.

По словам Кондала, создатели сериала хотели больше времени уделить столь долгожданной сцене. Съемки продолжения «Дома Дракона» начнутся в начале 2025 года. Сколько серий будет в третьем или четвертом сезонах, шоураннер не уточнил.

Он не стал также раскрывать ключевые сюжетные повороты будущих эпизодов, но пообещал «много замечательных событий» в третьем сезоне. «Там будут не только захватывающие моменты, но и по-настоящему неожиданные и раскрывающие нюансы характеров», — пояснил Кондал.

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин недавно рассказал, что HBO работает над семью шоу, действие которых разворачивается во вселенной «Игры престолов». Телеканал выпустит три новых игровых проекта и четыре анимационных.

Подробности по теме
Война (снова) близко: почему нас выбесил финал второго сезона «Дома Дракона»?
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами