Ватикан впервые прокомментировал скандал с «Тайной вечерей» на Олимпиаде

Сегодня в 22:39
Фото: Olympics/X

Представители Ватикана впервые прокомментировали скандал с дрэг-сценой на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая некоторым зрителям напомнила «Тайную вечерю» Леонардо Да Винчи. Об этом написал Independent.

Святой Престол заявил, что «опечален некоторыми сценами» церемонии и «не может не присоединиться к голосам, звучавшим в последние дни, и выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий».

«На престижном мероприятии, где весь мир собирается вместе, чтобы разделить общие ценности, не должно быть намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей», — подчеркнули в Католической церкви.

В Ватикане призвали ограничивать свободу выражения мнений уважением к другим. Ранее президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге заявил, что хотел защитить свободу выражения и доверил творческие вопросы художественному руководителю церемонии Томасу Жолли.

Жолли после разразившегося скандала принес извинения, но подчеркнул, что не пародировал сюжет с полотна да Винчи. Дрэг-сцена, как заявил режиссер, представляла вакханалию — пир во славу древнегреческого бога Диониса.

«Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой‑либо религиозной группе. Церемония была направлена на то, чтобы подчеркнуть терпимость общества. Мы считаем, эта цель была достигнута. Если людей что‑то обидело, мы искренне сожалеем», — сказала пресс-секретарь Игр Анн Дескамп.

Европейские искусствоведы же увидели в сцене из шоу совсем не да Винчи, а другую картину — «Праздник богов» Яна ван Бейлерта. в сети также высказывались предположения, что Жолли мог вдохновляться «Пиром богов» Ганса Роттенхаммера, «Римлянами эпохи упадка» Тома Кутюра или «Банкетом богов» Карло Беллозио.

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