Ватикан впервые прокомментировал скандал с «Тайной вечерей» на Олимпиаде

«Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой‑либо религиозной группе. Церемония была направлена на то, чтобы подчеркнуть терпимость общества. Мы считаем, эта цель была достигнута. Если людей что‑то обидело, мы искренне сожалеем», — сказала пресс-секретарь Игр Анн Дескамп.