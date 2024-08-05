«Джон Уик оставил мир Высокого Стола в неустойчивом положении, и группа новых персонажей будет пытаться сделать себе имя, в то время как некоторые из героев франшизы останутся верны старому порядку вещей. Сериал объединит новое и старое и введет вселенную Уика в новую эпоху», — гласит официальное описание шоу.