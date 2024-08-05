Студия Lionsgate Television работает над сериалом «John Wick: Under the High Table» («Джон Уик: Под Высоким Столом»), который станет продолжением франшизы «Джон Уик», сообщает Variety. Сюжет проекта развернется сразу после событий четвертой части саги.
«Джон Уик оставил мир Высокого Стола в неустойчивом положении, и группа новых персонажей будет пытаться сделать себе имя, в то время как некоторые из героев франшизы останутся верны старому порядку вещей. Сериал объединит новое и старое и введет вселенную Уика в новую эпоху», — гласит официальное описание шоу.
Киану Ривз выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Бэзилом Иваныком и Эрикой Ли из Thunder Road. Сценаристом и шоураннером проекта станет Роберт Левин, работавший над «Черными парусами».
«Под Высоким Столом» станет вторым сериалом, действие которого разворачивается в мире «Джона Уика». Ранее Lionsgate TV выпустила мини-сериал «Континенталь», послуживший приквелом фильма. Премьера шоу состоялась осенью 2023 года.
Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году, четвертый — в 2023-м. Пятая картина франшизы находится в разработке, а спин-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли должен выйти в прокат в 2025 году.