Отчисленный из МФТИ сын участника спецоперации вновь поступил в вуз по квоте

Отчисленный из МФТИ после первой сессии сын участника военной спецоперации вновь поступил в вуз — и опять по квоте. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.
За ЕГЭ по трем предметам молодой человек в прошлом году набрал лишь 127 баллов: 57 за экзамен по русскому языку, 70 — по математике, 66 — по физике. Последний результат в зачет при приеме не попал, поскольку вуз требовал сдавать информатику.
Несмотря на отсутствие ЕГЭ по информатике, парня зачислили в физтехшколу. Но в первую же сессию он заработал задолженности по шести предметам — по словам студента, из‑за болезни и последовавших пропусков занятий.
Дмитрия вскоре отчислили. Парень сперва заявил, что займется тренировками, «чтобы бить людей» во время спаррингов. Затем же отчисленный студент решил вернуться в МФТИ.
«По объективным причинам я не уверен, что справлюсь, но мы будем пытаться. Конечно, у меня в этот раз есть более четкий план действий, и все не так безнадежно (у всех есть план, до первого удара), иначе, наверное, я бы не подал документы в МФТИ», — прокомментировал он.
В МФТИ ранее отмечали, что закон о поступлении участников СВО и их детей в вузы на льготных условиях «не имеет срока действия, что дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз».