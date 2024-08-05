Отчисленный из МФТИ сын участника спецоперации вновь поступил в вуз по квоте

«По объективным причинам я не уверен, что справлюсь, но мы будем пытаться. Конечно, у меня в этот раз есть более четкий план действий, и все не так безнадежно (у всех есть план, до первого удара), иначе, наверное, я бы не подал документы в МФТИ», — прокомментировал он.