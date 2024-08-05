Языковую школу EF Education First признали в России нежелательной организацией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий перечень Минюста.
В перечень нежелательных внесли три иностранные организации: помимо швейцарской EF Education First, в список попали французская «Ассамблея народов Кавказа» и польская Fundacja Ostmost.
EF Education First — это крупнейший в мире частный образовательный центр по обучению английскому языку. В России он известен под названием EF English First, он работал в стране с 1995 года и был официальным партнером Олимпиады в Сочи.
В 2023 году компания «Учи.ру», принадлежащая VK, приобрела в прошлом связанную с EF фирму «Рашмор». На базе ее открыли школу английского языка UFirst. EF же продолжает работать без российского подразделения.