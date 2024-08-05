Apple выпустит умные часы для детей

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, компания представит третье поколение смарт-часов Apple Watch SE в пластиковом корпусе. Рекламировать гаджет планируют как устройства для детей.
Часы, судя по всему, получат яркий дизайн, а стоимость их снизят до 200 долларов. Девайс можно будет подключать к iPhone одного из родителей.
Apple Watch SE считаются бюджетным вариантом умных часов. Впервые модель представили в 2020 году. Устройство получило менее производительный чип, чем обычные Apple Watch, и сокращенное количество функций.