В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

На пляже в калифорнийском городе Пасифика прошел ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. Об этом сообщает ABC News.
В турнире приняли участие 20 собак разных пород и размеров. Они приехали со своими хозяевами, в том числе из Японии и Бразилии. Посмотреть на псов, которые пытаются оседлать волны, пришли около 6000–7000 человек.
Золотую медаль в номинации «Лучшая собака-серфингист» завоевал шоколадный лабрадор Какау из Бразилии. Пес катался на доске с веслом вместе со своим хозяином Иваном Морейрой.
Победителя определяли по дальности заплыва, технике, уверенности и размеру волны. Каждый раз, когда собаке удавалось поймать волну, зрители взрывались аплодисментами.
Восторг вызывала не только техника плавания, но и внешний вид некоторых участников. К примеру, 12-летний голдендудль Дерби носил такой же синий ирокез, как и его владелец Кентукки Галлахью из Сан-Диего. По словам хозяина, Дерби начал заниматься серфингом в четыре года.
Чемпионат мира по серфингу среди собак проходит в Северной Калифорнии с 2016 года. Мероприятие собирает деньги на благотворительность в пользу животных, серфинга и охраны окружающей среды.