В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

Сегодня в 19:02
Фото: World Dog Surfing Championships

На пляже в калифорнийском городе Пасифика прошел ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. Об этом сообщает ABC News.

В турнире приняли участие 20 собак разных пород и размеров. Они приехали со своими хозяевами, в том числе из Японии и Бразилии. Посмотреть на псов, которые пытаются оседлать волны, пришли около 6000–7000 человек.

© World Dog Surfing Championships

Золотую медаль в номинации «Лучшая собака-серфингист» завоевал шоколадный лабрадор Какау из Бразилии. Пес катался на доске с веслом вместе со своим хозяином Иваном Морейрой.

Победителя определяли по дальности заплыва, технике, уверенности и размеру волны. Каждый раз, когда собаке удавалось поймать волну, зрители взрывались аплодисментами.

Видео: @james_rymer

Восторг вызывала не только техника плавания, но и внешний вид некоторых участников. К примеру, 12-летний голдендудль Дерби носил такой же синий ирокез, как и его владелец Кентукки Галлахью из Сан-Диего. По словам хозяина, Дерби начал заниматься серфингом в четыре года.

© World Dog Surfing Championships

Чемпионат мира по серфингу среди собак проходит в Северной Калифорнии с 2016 года. Мероприятие собирает деньги на благотворительность в пользу животных, серфинга и охраны окружающей среды.

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