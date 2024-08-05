В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

Восторг вызывала не только техника плавания, но и внешний вид некоторых участников. К примеру, 12-летний голдендудль Дерби носил такой же синий ирокез, как и его владелец Кентукки Галлахью из Сан-Диего. По словам хозяина, Дерби начал заниматься серфингом в четыре года.