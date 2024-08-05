Олимпийский чемпион по плаванию спал в Париже на улице из‑за дискомфортного номера

Итальянского пловца Томаса Чеккона застали спящим на траве в Париже во время Олимпийских игр. Спортсмен предпочел отдыхать на улице, а не в своем номере в Олимпийской деревне, написал The Sun.
Чеккон еще в начале Игр пожаловался на условия проживания. Он отмечал, что в комнатах слишком жарко из‑за отсутствия кондиционера. Итальянец нашел решение проблемы: он решил высыпаться на газоне посреди Олимпийской деревни.
Как часто Чеккон спал под открытым небом, неясно. На фотографиях он дремлет, постелив предварительно на землю полотенце и свернувшись калачиком. Рядом со спортсменом стоят его кроссовки и рюкзак с олимпийской символикой.
После неудачи в заплыве на 200 метров на спине Чеккон признавался, что не смог показать достойный результат из‑за усталости. «Сложно спать как ночью, так и днем», — посетовал спортсмен.
Позднее соревнования для Чеккона стали складываться удачнее — возможно, из‑за сна на улице. Вместе с товарищами по команде он выиграл бронзу в эстафете 4×400 вольным стилем, а также стал чемпионом в стометровке на спине.