Вокалиста Puddle of Mudd задержали после стычки с полицией

Фронтмена рок-группы Puddle of Mudd Уэса Скантлина обрызгали перцовым баллончиком и арестовали после конфликта с полицейскими в Калифорнии, передает TMZ.
По данным издания, музыканта задержали в городе Бербанк после того, как остановили за нарушение правил дорожного движения и попросили предъявить удостоверение личности. У звезды постгранжа обнаружили действующий ордер за предыдущее дело 2017 года, связанное с попыткой пронести оружие в аэропорту, и попросили выйти из машины, на что получили отказ.
После нескольких безуспешных попыток заставить Скантлина подчиниться, полицейские вызвали кризисного переговорщика, но и он не смог убедить артиста покинуть транспорт. Тогда правоохранители применили перцовый баллончик, но и этого оказалось недостаточно.
В итоге в качестве последней меры сотрудники вызвали спецназ, который разбил окно автомобиля и применил нелетальные перцовые шарики, заставив Скантлина уступить и выйти из машины.
Рокера отвезли в больницу, промыли глаза, и вскоре он был в порядке. Затем его сопроводили в местную тюрьму за непогашенный ордер и по новому обвинению в сопротивлении аресту. По данным TMZ, музыканту выписали штраф и отпустили, назначив дату суда на 20 августа.
Для скандального певца это далеко не первое столкновение с законом. В 2017 году он был арестован за попытку сесть в самолет с пневматическим пистолетом в аэропорту Лос-Анджелеса.
В феврале 2023 года фронтмена Puddle of Mudd арестовали за незаконное проникновение в жилище, когда он залез в свой бывший дом в Голливуде, который он потерял в 2015 году из‑за долгов. По словам нынешней владелицы дома, он отказался уходить и угрожал ее горничной.