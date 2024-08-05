Вокалиста Puddle of Mudd задержали после стычки с полицией

По данным издания, музыканта задержали в городе Бербанк после того, как остановили за нарушение правил дорожного движения и попросили предъявить удостоверение личности. У звезды постгранжа обнаружили действующий ордер за предыдущее дело 2017 года, связанное с попыткой пронести оружие в аэропорту, и попросили выйти из машины, на что получили отказ.