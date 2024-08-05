В Москве начали сносить здание бывшего кинотеатра «Красная Пресня»

В 2020 году в Департаменте культуры на запрос местного мундепа сказали, что права собственности ОАО «ГРО-М» ликвидируют и здание вновь будет принадлежать городу. После этого в бывшем кинотеатре обещали организовать культурный досуговый центр. Этого же хотели и местные жители, которые создавали соответствующую петицию.