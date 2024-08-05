В Москве начали сносить здание бывшего кинотеатра «Красная Пресня»

Сегодня в 17:08

В центре Москвы начался снос здания бывшего кинотеатра «Красная Пресня». Видео работ опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как экскаватор сносит кровлю здания ковшом.

По данным телеграм-канала, недавно на фасаде бывшего кинотеатра разместили информацию о реконструкции. Других предупреждений о начале работ не было. Местные жители опасаются, что на месте малоэтажного здания начнут масштабное строительство.

Кинотеатр «Красная Пресня» построили в середине XX века. В начале 2000-х там организовали ночной клуб и передали право собственности от городских властей компании ОАО «ГРО-М». В 2013-м клуб закрыли по требованию местных жителей, и с тех пор здание пустовало.

В 2020 году в Департаменте культуры на запрос местного мундепа сказали, что права собственности ОАО «ГРО-М» ликвидируют и здание вновь будет принадлежать городу. После этого в бывшем кинотеатре обещали организовать культурный досуговый центр. Этого же хотели и местные жители, которые создавали соответствующую петицию.

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