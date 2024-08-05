В Москве задержали водителя такси, снимавшего на видео свои домогательства пассажирок

По данным канала, мужчину зовут Хаджимурад Абдахов, ранее на его блог обратили внимание националистические паблики. В одном из роликов во время поездки водитель просит женщину дать ему потрогать грудь, когда они останавливаются на светофоре. После того как видео вызвали резонанс в соцсетях, на таксиста обратили внимание правоохранительные органы.