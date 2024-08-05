В Москве задержали водителя такси, снимавшего на видео свои домогательства пассажирок

Полиция задержала водителя такси, который вел блог, где выкладывал видео домогательств пассажирок. Об этом сообщил столичный СК.
По данным канала, мужчину зовут Хаджимурад Абдахов, ранее на его блог обратили внимание националистические паблики. В одном из роликов во время поездки водитель просит женщину дать ему потрогать грудь, когда они останавливаются на светофоре. После того как видео вызвали резонанс в соцсетях, на таксиста обратили внимание правоохранительные органы.
Мужчину задержали в Кунцево. На него завели уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. В СК заявили, что в настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия.