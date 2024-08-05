«Я скучаю по вам»: вокалист Limp Bizkit обратился к россиянам во «ВКонтакте»

Солист группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к фанатам из России. Он опубликовал первый с 2018 года пост во «ВКонтакте».
«Привет всем. Privet. Я скучаю по вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости. Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред», — написал он.
В 2015 году Дерст поднял на концерте в Воронеже плакат «Крым = Россия». После этого он рассказал, что кто‑то из зала бросил ему плакат на сцену, он взял его в руки, и поклонники одобрительно зашумели. Что там было написано, музыкант не знал. «Лишь полчаса назад моя супруга Ксения, которая, кстати, крымчанка, объяснила мне, что все это значит!» — сказал тогда вокалист Limp Bizkit.
В том же году Дерст выразил готовность получить российский паспорт и написал администрации Крыма о желании пожить на полуострове для «замечательных результатов».
В 2023 году музыкант опубликовал в соцсетях дипфейк-ролик с Владимиром Зеленским. В нем президент Украины несет белый флаг под песню Loser («Неудачник»).