«Я скучаю по вам»: вокалист Limp Bizkit обратился к россиянам во «ВКонтакте»

В 2015 году Дерст поднял на концерте в Воронеже плакат «Крым = Россия». После этого он рассказал, что кто‑то из зала бросил ему плакат на сцену, он взял его в руки, и поклонники одобрительно зашумели. Что там было написано, музыкант не знал. «Лишь полчаса назад моя супруга Ксения, которая, кстати, крымчанка, объяснила мне, что все это значит!» — сказал тогда вокалист Limp Bizkit.