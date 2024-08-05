В Петербурге начали наказывать водителей за «громкие» автомобили и мотоциклы

Госавтоинспекция Петербурга начала привлекать водителей к административной ответственности за превышение уровня шума двигателей. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального МВД.

«Речь, как правило, идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, это вызывает возмущение у местных жителей, «особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов». В ведомстве подчеркнули, что шумные автомобили становятся проблемой и для других участников дорожного движения, внимание которых отвлекает резкий рев мотора.

В выходные Госавтоинспекция составила 15 протоколов на водителей «громких» транспортных средств, выявленных с помощью специального прибора для замера уровня шума. Владельцам таких авто вменили внесение конструктивных изменений в транспортное средство и превышение нормативов уровня шума.