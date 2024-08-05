«Это было сюрреалистично»: как «самая уродливая» собака Британии стала голливудской звездой

Превращение «самой уродливой собаки» Великобритании в голливудскую звезду было «неожиданным» и «сюрреалистичным». Об этом ее хозяйка Пегги Холли Миддлтон рассказала Би-би-си.
Пятилетняя Пегги, помесь мопса и китайской хохлатой, снялась в фильме «Дэдпул и Росомаха», где ее партнерами по съемочной площадке были Райан Рейнолдс и Хью Джекман. Пегги сыграла Догпула — питомца Дэдпула, который стал жертвой косметической компании, испытывавшей на животных «эликсир молодости».
По словам Миддлтон, она и «в самых смелых мечтах не могла представить, что когда‑либо что‑то подобное случится». «Когда мы отправили ее фотографию [на конкурс уродливых собак], я не думала, что она достигнет таких высот», — отметила хозяйка.
Пегги участвовала и в премьере «Дэдпула и Росомахи», которая проходила в Нью-Йорке. Наблюдать, как ее обнимают на красной ковровой дорожке знаменитости, было сюрреалистично, признается Миддлтон.
«Мне понравилось. Пегги все это время, как казалось, было очень комфортно, как, вероятно, и большинству людей, которых обнимает Райан Рейнолдс», — поделилась она.
Несмотря на появление огромного числа поклонников, Пегги не стала вести себя дома как дива. Напротив, обычно она сдержанная и ленивая, разве что приобрела немного больше уверенности от тренера, с которым работала на съемках, сказала Миддлтон.
Рассуждая о возможных будущих ролях в кино, хозяйка отметила, что пока таких планов нет. «Прежде всего, она — семейный питомец. Нет ничего, что она любила бы больше, чем обниматься с нами на диване или лежать в постели», — заключила женщина.