«Это было сюрреалистично»: как «самая уродливая» собака Британии стала голливудской звездой

Рассуждая о возможных будущих ролях в кино, хозяйка отметила, что пока таких планов нет. «Прежде всего, она — семейный питомец. Нет ничего, что она любила бы больше, чем обниматься с нами на диване или лежать в постели», — заключила женщина.