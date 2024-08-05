В Госдуме хотят запретить делать татуировки до 18 лет

По ее словам, в том, что татуировки стали нравственным ориентиром, это беда общества, а не ребенка. «Детям нужны другие образцы для подражания, хотя они не принесут кассового сбора организаторам концертов и телепередач. Вот на это мы должны влиять», — сказала Останина.