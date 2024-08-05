В Госдуме хотят запретить делать татуировки до 18 лет

Сегодня в 15:33
Фото: Goran Backman/Unsplash

Заместитель председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов готовит законопроект о запрете набивать татуировки до 18 лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, если человек вырос и он «хочет украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право». Но до 18 лет делать тату опасно.

Депутата поддержал единоросс Бийсултан Хамзаев. Он считает, что татуировки «развивают в человеке комплекс неполноценности».

При этом глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запретов для детей. Она отметила, что по такой же логике можно и запретить подросткам красить волосы в розовый цвет, но подобные самовыражения — возрастная особенность.

По ее словам, в том, что татуировки стали нравственным ориентиром, это беда общества, а не ребенка. «Детям нужны другие образцы для подражания, хотя они не принесут кассового сбора организаторам концертов и телепередач. Вот на это мы должны влиять», — сказала Останина.

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