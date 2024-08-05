Проезд в плацкарте за год подорожал на четверть

В России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 года составила 287 рублей в расчете на 100 километров пути. Это на 23% больше, чем в первом полугодии 2023-го, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.