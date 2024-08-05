Проезд в плацкарте за год подорожал на четверть

В России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 года составила 287 рублей в расчете на 100 километров пути. Это на 23% больше, чем в первом полугодии 2023-го, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Проезд в плацкарте фирменного поезда за то же время увеличился на 17%, до 401 рубля. Проезд в купе нефирменного поезда вырос на 15%, до 438 рублей, в фирменном поезде — на 16%, до 595 рублей.
Как отмечают «Ведомости», тарифы на проезд в плацкартном и общем вагоне по территории РФ регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба периодически индексирует ставки железнодорожных тарифов, последнее повышение произошло 1 декабря 2023 года — на 10,75%.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на рост цен влияет аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году.
По словам представителя «Яндекс Путешествий», данные Росстата близки к показателям по изменению стоимости железнодорожных билетов. На цены по конкретным направлениям влияет множество факторов, к примеру, летом высок спрос на южные направления, а в сезон белых ночей популярен Петербург, отметил сотрудник компании.