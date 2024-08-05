Директора парка «Патриот» задержали по делу о мошенничестве

В июле в парке «Патриот» прошли обыски. По информации источников ТАСС, они были связаны с расследованием дела о хищении более 40 млн рублей при госзакупках. Они подчеркнули, что следственные действия в «Патриоте» не имеют отношения к делу в отношении экс-замминистра обороны и экс-руководителя «Оборонстроя» Тимура Иванова, который участвовал в строительстве парка.