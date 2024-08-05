Директора парка «Патриот» задержали по делу о мошенничестве

Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале.
Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
По версии следствия, они причастны к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. В СК добавили, что у Ахмедова и Шестерова есть «соучастники», имена которых не приводятся.
В июле в парке «Патриот» прошли обыски. По информации источников ТАСС, они были связаны с расследованием дела о хищении более 40 млн рублей при госзакупках. Они подчеркнули, что следственные действия в «Патриоте» не имеют отношения к делу в отношении экс-замминистра обороны и экс-руководителя «Оборонстроя» Тимура Иванова, который участвовал в строительстве парка.
Ранее по делу о мошенничестве задержали Александра Кибовского, бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего Департамент культуры.