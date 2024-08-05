Пранкеру Эдварду Билу ампутируют ногу

Пранкеру Эдварду Билу ампутируют левую ногу. Об этом сообщает Shot со ссылкой на двоюродного брата блогера.
«По его словам, врачи пытались сделать все, чтобы не доводить до этого шага, но обойтись без него уже не получится. На месте перелома образовалась огромная рана размерами 20×20 см, из которой идет кровь и гной», — пишет телеграм-канал.
Ранее Била госпитализировали из спецприемника, где он отбывал наказание за административное нарушение после пранка с самокатом. У него опухла нога в результате заражения крови из‑за открытого перелома тремя месяцами ранее.
«Его нога выглядела настолько ужасно, что мне сложно было на нее смотреть», — сказал тогда адвокат Била.