«Аэрофлот» назвал самые популярные внутренние направления

В «Аэрофлоте» отметили, что на всех этих направлениях пассажиропоток оказался рекордным в современной истории компании. После ковидного периода и введения санкций число пассажиров на внутрироссийских направлениях «Аэрофлота» росло: за первое полугодие 2022 года оно составило 6,3 млн, 2023 года — 7,8 млн, 2024-го — 9,8 млн.