«Аэрофлот» назвал самые популярные внутренние направления

Москва — Сочи — Москва стало самым популярным внутренним направлением «Аэрофлота» за первое полугодие 2024 года. Авиакомпания перевезла по нему 863 тыс. пассажиров.
В первую десятку также попали направления между столицей и Петербургом (786 тыс. пассажиров), Калининградом (502 тыс.), Екатеринбургом (463 тыс.), Минеральными Водами (418 тыс.), Владивостоком (418 тыс.), Казанью (371 тыс.), Уфой (329 тыс.), Самарой (320 тыс.) и Челябинском (299 тыс.).
В «Аэрофлоте» отметили, что на всех этих направлениях пассажиропоток оказался рекордным в современной истории компании. После ковидного периода и введения санкций число пассажиров на внутрироссийских направлениях «Аэрофлота» росло: за первое полугодие 2022 года оно составило 6,3 млн, 2023 года — 7,8 млн, 2024-го — 9,8 млн.
За первые шесть месяцев нынешнего года самыми быстрорастущими внутренними направлениями стали из Москвы в Кировск Мурманской области (+114%, 51 тыс. пассажиров), в Пензу (+110%, 47 тыс.), Мурманск (+97%, 233 тыс.), Грозный (+83%, 88 тыс.) и Челябинск (+79%, 299 тыс.)
В июне 2024-го «Аэрофлот» открыл рейсы по трем новым направлениям: Москва — Чебоксары, Москва — Элиста и Красноярск — Екатеринбург. За первый месяц между Москвой и Чебоксарами перевезено 8136 пассажиров, между столицей и Элистой — 4223, между Красноярском и Екатеринбургом — 3933.
Ранее «Аэрофлот» разрешил пассажирам экономкласса выкупать блок кресел для комфортного сна. Услуга Sleep+ доступна на нескольких международных и внутрироссийских рейсах. При ее использовании пассажирам предоставят спальный набор.